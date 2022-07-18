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52 минуты назад

Заповедник на Камчатке приостановит экскурсии для туристов

Lenta.ruиещё 2

Кроноцкий заповедник на Камчатке с 19 июля приостановит проведений экскурсий для туристов, а также научных исследований на своей территории. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.

Заповедник на Камчатке приостановит экскурсии для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В учреждении пояснили, что решение принято из-за ареста сотрудников, которые «администрировали ключевые направления деятельности».

Уточняется, что трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением популярного заповедника.

Сотрудников Кроноцкого заповедника обвинили в хищении более 400 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию экологического ущерба. Камчатский суд назначил им реальные сроки заключения, максимальный из которых — восемь лет строгого режима.

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