Заповедник на Камчатке приостановит экскурсии для туристов

Кроноцкий заповедник на Камчатке с 19 июля приостановит проведений экскурсий для туристов, а также научных исследований на своей территории. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.

В учреждении пояснили, что решение принято из-за ареста сотрудников, которые «администрировали ключевые направления деятельности».

Уточняется, что трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением популярного заповедника.