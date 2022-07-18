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1 час назад

Туроператоры пожаловались на нехватку туристов в Крыму

runews24.ru

По заявления президента ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрея Пылова, на данный момент в Крым прибыло на 2–2,5 миллиона отдыхающих меньше, чем обычно.

Туроператоры пожаловались на нехватку туристов в Крыму
Фото: runews24.rurunews24.ru

Причиной сложившейся ситуации в ведомстве называют отсутствие прямых авиарейсов. Дополнительные пассажирские составы, пущенные на время летнего сезона отпусков, пока не решают проблемы. Сейчас, по подсчетам туроператоров, курорты Крымского полуострова заполнены только на 48 % от возможного.

В туротрасли надеются на компенсацию дефицита за счет приезда туристов на собственном автотранспорте.

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