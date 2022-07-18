Российский комик назвал недостаток отдыха на Мальдивах

Известный российский стендап-комик Андрей Бебуришвили, находящийся на Мальдивах, назвал недостаток отдыха в этой стране. В Telegram-канале «Круги на полях» в разговоре с другими юмористами он пожаловался на блюда на курорте.
Бебуришвили заявил, что еда на Мальдивах преимущественно острая.
«Ты говоришь: "Сделайте не спайси, ну нельзя мне по желудку спайси". Они говорят: "Окей". И *** [все равно] очень спайси, все жжет абсолютно», — посетовал он.
Юморист добавил, что также на этих островах в блюда добавляют много карри. Он также счел, что в местной кухне «нет меры» относительно специй в пище.
«Тебе дают (...) того же самого лобстера, и он весь *** [обсыпан] чесноком, карри», — сказал комик.