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1 час назад

Российский комик назвал недостаток отдыха на Мальдивах

Lenta.ru

Известный российский стендап-комик Андрей Бебуришвили, находящийся на Мальдивах, назвал недостаток отдыха в этой стране. В Telegram-канале «Круги на полях» в разговоре с другими юмористами он пожаловался на блюда на курорте.

Российский комик назвал недостаток отдыха на Мальдивах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бебуришвили заявил, что еда на Мальдивах преимущественно острая.

«Ты говоришь: "Сделайте не спайси, ну нельзя мне по желудку спайси". Они говорят: "Окей". И *** [все равно] очень спайси, все жжет абсолютно», — посетовал он.

Юморист добавил, что также на этих островах в блюда добавляют много карри. Он также счел, что в местной кухне «нет меры» относительно специй в пище.

«Тебе дают (...) того же самого лобстера, и он весь *** [обсыпан] чесноком, карри», — сказал комик.

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