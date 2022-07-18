Туроператоры открывают бронирование туров на осень и зиму

Туроператор ANEX Tour объявил о зимней полетной программе в Турцию на сезон 2022/2023. «Не успели моргнуть, а уже середина лета, а там 1 сентября и Новый год. Взгрустнули? Напрасно! Ведь самое время планировать новые путешествия!» – сообщается в анонсе. Прямые вылеты в Анталью заявлены из 12 городов России: в большинстве из них рейсы начнутся во второй половине октября – начале ноября и продлятся вплоть до конца марта.

Фото: TourDom TourDom

По словам представителей турагентств в закрытом телеграм-канале «Крыша ТурДома B2B», большого интереса к раннему бронированию туров на октябрь и далее пока нет. «Народ боится так далеко загадывать», – пишет один из участников обсуждения. Тем не менее на отдельные даты спрос есть. Это, в частности, период осенних школьных каникул. В этом году они официально начнутся в субботу, 29 октября, и продлятся до воскресенья, 6 ноября. Кроме родителей школьников, целенаправленно планируют отдых на осень те, кто не любит жару или хочет сэкономить, – цены на отдых в Турции летом в этом году кусаются.

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TourDom.ru выяснил, сколько стоят туры в Турцию на бархатный сезон с вылетом из Москвы во второй половине октября.

Например, у Библио-Глобуса трехзвездочные туры с вылетом на Red Wings или «Аэрофлоте» 15 октября и возвращением 22-го числа начинаются от 74–75 тыс. руб. Минимальный бюджет на отдых в отеле 5* с all inclusive на эти даты – 85 тыс. Туров в Турцию на ноябрь, по состоянию на 17 июля, на сайте пока нет.

У Pegas Touristik на 22 октября есть предложения по цене от 85 тыс. руб. на двоих – это отдых в отелях категории 3* без питания (перелет – Pegas Fly). При повышении категории до 4* стоимость увеличится незначительно – до 87–88 тыс., причем это уже будет включать питание all inclusive. Если ориентироваться на даты школьных каникул и семейные отели 5*, то нужно рассчитывать на 136 тыс. руб. В эту сумму, в частности, обойдется заезд с 29 октября по 6 ноября в Akka Antedon Hotel.