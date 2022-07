Туроператоры открывают бронирование туров на осень и зиму

ANEX Tour, в свою очередь, предлагает отдохнуть неделю в период школьных каникул за 109 тыс. на двоих. Столько стоит тур в Side Town с питанием all inclusive и вылетом из Москвы на AZUR air. Если выбрать отель 5* начального уровня, например, Mg White Lilyum, то бюджет увеличится несильно – до 117 тыс. Отдых в более раскрученных гостиницах, конечно же, обойдется значительно дороже. Неделя в The Land of Legends Kingdom Hotel на школьные каникулы стоит 194 тыс., а в Sueno Hotels Deluxe Belek – от 200 тыс. Для сравнения, если вылетать в ближайшую субботу, то тур в The Land of Legends Kingdom Hotel стоит вдвое дороже – 440 тыс.