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5 часов назад

Названы пять распространенных болезней на курортах России

Даша Краснова

Инфекционисты составили рейтинг инфекций, которыми туристы чаще всего заражаются на курортах России. Об этом сообщают «Известия».

Чем россияне заражаются на отечественных курортах
Фото: unsplashunsplash

В пятерку вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передаваемые половым путем. Защититься от них можно, соблюдая правила личной гигиены. Также лучше не купаться в грязной воде, не питаться сомнительными продуктами и пользоваться барьерной контрацепцией.

В июне страховая компания представила исследование, которое показало, что чаще всего туристы жалуются на отиты, болезни ЖКТ и переломы.

А в Египте к проблемам со здоровьем добавятся и опасности в море — на травмы стоп из-за морских ежей жалуются два процента туристов.

До этого мы рассказывали, как часто акулы нападают на людей Египте и почему это происходит.

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