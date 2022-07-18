Названы пять популярных болезней на курортах России

Инфекционисты составили рейтинг инфекций, которыми туристы чаще всего заражаются на курортах России. Об этом сообщают «Известия».

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В пятерку вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передаваемые половым путем. Защититься от них можно, соблюдая правила личной гигиены. Также лучше не купаться в грязной воде, не питаться сомнительными продуктами и пользоваться барьерной контрацепцией.

В июне страховая компания представила исследование, которое показало, что чаще всего туристы жалуются на отиты, болезни ЖКТ и переломы.

А в Египте к проблемам со здоровьем добавятся и опасности в море — на травмы стоп из-за морских ежей жалуются два процента туристов.