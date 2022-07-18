Турист сорвался с горы в Адыгее

Турист из Краснодара погиб при восхождении на гору Фишт.
Мужчина 1978 года рождения сорвался с горы Фишт в Адыгее. Отмечается, что он совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из двух человек.
– <...> получил несовместимые с жизнью травмы и погиб. <...> Тело с ледника доставляют пешим порядком на носилках <...>, – сообщил ТАСС начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.
Он уточнил, что в связи с нелетной погодой перевезти вертолетом тело невозможно.