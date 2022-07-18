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42 минуты назад

Турист сорвался с горы в Адыгее

Vse42.ru

Турист из Краснодара погиб при восхождении на гору Фишт.

Турист сорвался с горы в Адыгее
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Мужчина 1978 года рождения сорвался с горы Фишт в Адыгее. Отмечается, что он совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из двух человек.

– <...> получил несовместимые с жизнью травмы и погиб. <...> Тело с ледника доставляют пешим порядком на носилках <...>, – сообщил ТАСС начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.

Он уточнил, что в связи с нелетной погодой перевезти вертолетом тело невозможно.

Новости путешествий,Дмитрий Голубев,МЧС России,
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