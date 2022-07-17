Приморцев предупредили о новой опасности на пляжах

Жителей Приморского края предупредили о новой опасности на пляжах региона. Опасные предметы начали появляться сразу в нескольких местах вдоль побережья. При этом после контакта с ними симптомы могут проявиться лишь через полгода.

Фото: Primpress Primpress

Как рассказали очевидцы, сразу на нескольких пляжах в крае начали находить шприцы с оголенными иголками. В частности, такие опасные предметы стали замечать на берегу в районе бухты Стеклянная под Владивостоком. Также шприцы отдыхающие находят и на других пляжах.

Причина появления подобных пугающих предметов возле моря неизвестна. Сами туристы пытаются при виде шприцев аккуратно брать их и выкидывать, чтобы никто на них не наткнулся.

Но врачи тем не менее предупреждают, что определенную опасность эти предметы в себе все-таки несут. Заразиться ВИЧ от контакта со шприцем, вопреки расхожему стереотипу, нельзя, поскольку данный вирус почти не жизнеспособен вне человеческого организма.