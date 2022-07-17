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1 час назад

Турист 18 часов провел в открытом море на надувном мяче

Мария Каткова

Турист из Северной Македонии провел почти сутки в открытом море у берегов Греции. Все это время он держался на надувном мяче. Об этом сообщает местное издание Iefimerida.

Турист 18 часов провел в открытом море на надувном мяче
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мужчина по имени Иван приехал отдыхать на море вместе с друзьями. Он был в отпуске на полуострове Кассандра. 10 июля он пошел плавать, но его подхватило течение и унесло в открытое море.

Приплыть обратно к берегу он не смог, но заметил проплывающий мимо надувной мяч и ухватился за него. Друзья заметили пропажу и обратились в экстренные службы. 18 часов Ивана искали на вертолете и спасли. Позднее оказалось, что мяч, который спас ему жизнь, потеряли дети 10 дней назад.

Ранее сообщалось, что турист из США упал в жерло Везувия и выжил.

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