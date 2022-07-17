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2 часа назад

Названы самые переоцененные блюда в Турции

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто путешествующая по Турции, назвала самые переоцененные туристами блюда. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Названы самые переоцененные блюда в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я обожаю национальную кухню Турции: сочный кебаб, острые котлетки из булгура, густой чечевичный суп, баклава на десерт — не еда, а сказка, — рассказала девушка. — Но все же буду объективной: иногда местные жители выдают за шедевры что-то не слишком вкусное».

Так, россиянка порекомендовала отдыхающим не тратить деньги на шырдан — голубцы из требухи и капустных или виноградных листьев.

«Внешне блюдо напоминает мужской половой орган. Конечно, туристы тут же им заинтересовались! Хотя на самом деле оно сильно переоценено. На вкус голубцы из требухи менее интересны, чем на вид», — призналась автор блога.

Кроме того, она предостерегла отдыхающих от местных пудингов, поскольку в них часто добавляют вредные ингредиенты.

«Туристы активно налегают на пудинги и думают, что едят шедевры местной кулинарии. На самом деле в состав большинства пудингов входит только сахар, крахмал, ароматизатор и краситель, иногда порошок какао. Лучше откажитесь от этого десерта в пользу баклавы и других турецких сладостей», — высказалась Коновалова.

Еще одним переоцененным блюдом, по мнению россиянки, стали манты. Туристка посоветовала «приберечь место в желудке для чего-то более достойного», поскольку мяса в турецких пельменях практически нет.

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