Названы самые переоцененные блюда в Турции

«Туристы активно налегают на пудинги и думают, что едят шедевры местной кулинарии. На самом деле в состав большинства пудингов входит только сахар, крахмал, ароматизатор и краситель, иногда порошок какао. Лучше откажитесь от этого десерта в пользу баклавы и других турецких сладостей», — высказалась Коновалова.