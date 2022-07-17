Россиянка рассказала о борьбе с акулами в Египте

По словам туристки из России, в Египте спокойная обстановка. В городе Хургады открыты все пляжи и на них множество отдыхающих, сообщает портал «ТурПром».

«На Сахл Хашиш и Сома Бэй пока разрешили находиться на пляже и на мелководье без заплыва на глубину», — отмечает блогер.

Сообщается, что где были совершены ужасные происшествия с нападениями акул на человека, там пляжи на данный момент не функционируют.

Она также была шокирована отношением людей к данной ситуации. По ее мнению, никакие меры предосторожности не смогут уберечь человека в случае нападения акулы.