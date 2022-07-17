Россиянка рассказала об огромных очередях на границе с Абхазией

«На групповые экскурсии в Абхазии ездить не советую. Такие группы как раз и попадают под все приключения в Абхазии: приставучие фотографы, некачественные сувениры, псевдодомашнее вино, сыры и прочее, — предупредила она. — На группу туристов часто нацеливаются мошенники, недобросовестные торговцы. Кормить такую группу чаще всего будут не самой лучшей едой, а тем, что завалялось, лишь бы сбыть»