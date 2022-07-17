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2 часа назад

Россиянка рассказала об огромных очередях на границе с Абхазией

Lenta.ru

Россиянка посетила Абхазию и рассказала о плюсах и минусах летнего отдыха в стране. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала об огромных очередях на границе с Абхазией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, она уже не первый год выбирает в качестве места для отпуска республику и ей все нравится. Единственным минусом, омрачающим отдых, она назвала многочасовые очереди на границе.

«Очереди на пограничных переходах огромные, будьте готовы простоять пару часов. Но пограничники стараются, 600 человек стояло, не меньше», — предупредила девушка.

Среди плюсов читательница портала назвала простоту и дешевизну отдыха.

«Тут не надо заморачиваться по поводу обмена валют, виз и страховок. При любой непонятной ситуации можно на машине доехать до границы», — высказалась россиянка.

Кроме того, путешественница отметила красивую природу страны и большое количество аутентичных достопримечательностей.

«На групповые экскурсии в Абхазии ездить не советую. Такие группы как раз и попадают под все приключения в Абхазии: приставучие фотографы, некачественные сувениры, псевдодомашнее вино, сыры и прочее, — предупредила она. — На группу туристов часто нацеливаются мошенники, недобросовестные торговцы. Кормить такую группу чаще всего будут не самой лучшей едой, а тем, что завалялось, лишь бы сбыть»

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