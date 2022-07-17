Половина россиян осталась недовольна летним отпуском

Свое недовольство летним отпуском в 2022 году выразили 48 процентов россиян. О том, что половина жителей страны осталась недовольна летним отдыхом, заявили аналитики сервиса по подбору вакансий SuperJob, данные опроса приводит ФАН.

Об удовлетворенности летним отпуском рассказали 52 процента опрошенных россиян, из них 26 процентов ответили «Однозначно да» и «Скорее да».

При этом мужчины, участвующие в опросе, были довольны отпуском чаще женщин, среди которых недовольными отдыхом оказались 52 процента.

Аналитики добавили, что 66 процента опрошенных заявили о возможности уйти в отпуск в желаемое время, у 24 процентов опрошенных такой возможности нет.