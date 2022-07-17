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1 час назад

Половина россиян осталась недовольна летним отпуском

Lenta.ru

Свое недовольство летним отпуском в 2022 году выразили 48 процентов россиян. О том, что половина жителей страны осталась недовольна летним отдыхом, заявили аналитики сервиса по подбору вакансий SuperJob, данные опроса приводит ФАН.

Половина россиян осталась недовольна летним отпуском
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Об удовлетворенности летним отпуском рассказали 52 процента опрошенных россиян, из них 26 процентов ответили «Однозначно да» и «Скорее да».

При этом мужчины, участвующие в опросе, были довольны отпуском чаще женщин, среди которых недовольными отдыхом оказались 52 процента.

Аналитики добавили, что 66 процента опрошенных заявили о возможности уйти в отпуск в желаемое время, у 24 процентов опрошенных такой возможности нет.

Ранее большинство россиян признались, что в отпуске предпочитают проводить время на пляже и путешествовать самостоятельно. Так, об отдыхе на пляже как любимом отпускном досуге заявили 24 процента опрошенных.

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