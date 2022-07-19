Туристы смогут сэкономить, вылетая  в Европу через Таллин

После снятия ограничений на пересечение сухопутных границ в Aviasales сообщили TourDom.ru о двух-трёхкратном увеличении поисковых запросов на билеты с вылетом из аэропорта Таллина на европейские маршруты. Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоят билеты на конец июля – начало августа.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

На Родос из эстонского аэропорта можно отправиться рейсами латвийской авиакомпании Smartlynx Airlines по четвергам. Билеты round trip предлагаются за 22 тыс. руб., вылет в 15:25 по местному времени. Также по четвергам, но в 11:50, рейсы на Родос выполняет греческий перевозчик Sky Express, его билеты можно купить за 24 тыс. руб. Время в пути – около 4 часов.

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Можно вылететь и на Крит. По субботам в 17:15 рейсы в Ираклион выполняет SmartLynx Airlines (20 тыс. руб.). По средам в 15:40 – литовская чартерная авиакомпания GetJet Airlines (28 тыс. руб.). Оба тарифа включают перевозку 20 кг багажа.

Латвийский нацперевозчик AirBaltic по вторникам и субботам летает из Таллина в испанскую Малагу. Билеты на рейс BT879 в 13:35 можно приобрести за 43 тыс. руб., в пути пассажиры проведут от 4,5 до 5 часов.

По маршруту Таллин – Тиват по понедельникам и пятницам отправляются рейсы SmartLynx Airlines. Перелет на черногорский курорт обойдется в 30 тыс. руб. в оба конца, перевозка чемодана входит в стоимость билета.

Из эстонского аэропорта осуществляются также прямые рейсы в Венецию, Рим и Берлин. По первому из направлений по четвергам и воскресеньям летает венгерский лоукостер Wizz Air. Билет можно приобрести всего за 9,5 тыс. руб., доплата за багаж составит 8,5 тыс. В Рим по 2 раза в неделю отправляются самолеты Wizz Air (от 16 тыс. руб.). и Ryanair (от 20 тыс.).

Билеты в Берлин стоят от 8700 руб. в один конец, но если бронировать заранее, обнаруживаются совсем недорогие варианты. Так, 4–5 сентября можно улететь авиакомпанией Ryanair за 1700 руб. (one way).

До Таллина из Москвы и Санкт-Петербурга туристы смогут добраться автобусами. Например из российской столицы автобусы Ecolines отправляются дважды в день, в 17 и 18:30. Дорога займет от 20 до 28 часов, стоимость билета в один конец – 8 тыс. руб. Отметим, что на ближайшую субботу свободных кресел на одном из рейсов уже не осталось.