Туроператоры назвали топ-3 мест отдыха россиян

Как оказалось, более половины российских туристов собираются провести летний отпуск в Турции, а это около 57 процентов.

- Средний чек на отдых в Турции составляет почти 168 тысяч рублей за тур, в прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей.

К слову, российские курорты занимают почетное второе место по популярности. Там планируют отдохнуть около четверти туристов, в прошлом году их доля составляла 42 %. Среди российских курортных городов наиболее привлекательным оказался Адлер. Отметим что средняя стоимость тура поднялась за год с 55 до 64 тысяч рублей.