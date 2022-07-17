Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
3 часа назад

Туроператоры назвали топ-3 мест отдыха россиян

СОВАиещё 4

Как оказалось, более половины российских туристов собираются провести летний отпуск в Турции, а это около 57 процентов.

Туроператоры назвали топ-3 мест отдыха россиян
Фото: СОВАСОВА

В сервисе отметили:

- Средний чек на отдых в Турции составляет почти 168 тысяч рублей за тур, в прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей.

К слову, российские курорты занимают почетное второе место по популярности. Там планируют отдохнуть около четверти туристов, в прошлом году их доля составляла 42 %. Среди российских курортных городов наиболее привлекательным оказался Адлер. Отметим что средняя стоимость тура поднялась за год с 55 до 64 тысяч рублей.

На третьем месте по популярности у российских туристов этим летом оказался Египет, туда планируют отправиться 5 % путешественников.

Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители