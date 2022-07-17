Какие подарки привезти туристу из Перми

Летом туристам есть где развернуться в Пермском крае. Запоминающиеся сплавы по живописным уральским рекам, уникальные пещеры – Кунгурская ледяная и Ординская подводная. Множество замечательных музеев и фестивалей по всему краю. Впечатляющие промышленные экскурсии, например на всемирно известный «Промобот». Перечислять достопримечательности и яркие события Прикамья можно долго. Рано или поздно перед путешественником встает вопрос: а какой же сувенир привезти из Пермского края себе, любимому, и в подарок близким? Своими советами с читателями «ФедералПресс» поделился популярный пермский экскурсовод Игорь Серебренников.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Селенитовые мишки и другие фигуры

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В Пермском крае находится крупнейшее месторождение селенита – лунного камня. Уральские камнерезы добились поистине превосходного мастерства в работе с этим удивительным поделочным материалом. Туристам есть из чего выбирать: местные умельцы предлагают сувениры на любой вкус и размер из этого камня с приятным медовым оттенком.

«Различные поделки из селенита – пожалуй, самый популярный сувенир из нашего края. Туристы очень любят этот желтый камень и с большим удовольствием везут поделки из него для своих близких, друзей и знакомых. Наибольшим спросом пользуются фигуры символа Прикамья медведя и денежной жабы»,

– рассказывает Игорь Серебренников.

Стиль Пермский. Звериный. Твой

Как известно, Прикамье ассоциируется с уникальным и аутентичным Пермским звериным стилем. Он объединяет бронзовую художественную пластику VI—XII в. н. э., созданную средневековой цивилизацией Урала. Один из самых узнаваемых сюжетов этого стиля – «медведь в жертвенной позе». Всего в мире найдено шесть таких блях, причем пять – в Прикамье, около села Кын (три из них находятся в Эрмитаже). Любителям подобной этники непременно стоит заглянуть в Перми в шоурум KAMWA: авторы этого проекта разработали яркую и необычную коллекцию украшений на основе древнего стиля.

«Здесь вы найдете большое количество металлических изделий, выполненных в виде изображений и фигур из Пермского звериного стиля»,

– отмечает эксперт.

В магазине, который размещается в историческом особняке Токаревой на улице Пермской, также можно приобрести текстильные изделия с символикой звериного стиля, этносувениры, косметику на основе реликтовой соли древнего Пермского моря.

Конфеты со «Счастьем» и градусом

Один из самых знаменитых и востребованных у туристов арт-объектов – «Счастье не за горами» – сейчас недоступен для горожан и гостей Перми. Его демонтировали из-за реконструкции набережной и вернут на место только в конце 2022 года. Зато туристам всегда доступны конфеты от кондитерской фабрики «Пермская».

«Фабрика выпускает целую серию конфет в специальной упаковке. Особенно нравятся туристам коробки с фотографией и надписью "Счастье не за горами". А еще обязательно посоветовал бы гостям города попробовать конфеты "Мономах". Их тоже нередко покупают в качестве подарка, сам часто привожу своим друзьями и знакомым в других регионах. Эти конфеты с коньяком, и всего несколько штук могут поднять вам настроение»,

– смеется Игорь Серебренников.

Леденец с солеными «ушами»

По словам экскурсовода, сластенам непременно придется по душе и вкусу леденец «Пермяк солены уши». Он представляет собой копию знаменитой скульптуры Рустама Исмагилова. Этот памятник находится в центре города и пользуется невероятной популярностью у туристов.

«Это нереально крутой по своему воплощению сувенир: сам леденец сделан с добавлением разных соков, а уши у него обязательно соленые. Купить его можно в кафе-кондитерской «Пермские сласти», которую организовала автор проекта «Прогулки по Перми» Юлия Пивоварова. В этом заведении всегда предлагают очень интересные десерты»,

– говорит эксперт.

Пермские комбуча и чаи

Также Игорь Серебренников рекомендует попробовать и взять с собой в дорогу комбучу – напиток на основе чайного гриба. Он хорошо подойдет и в качестве подарка.

«В Перми этот очень вкусный напиток варят и разливают в жестяные банки несколько фирм. Попробовать его можно, например, в кофейне "Пространство Дом"»,

– поясняет Игорь.

По его словам, отличным (и полезным!) подарком был и остается чай.

«В Перми можно найти немало замечательных сувенирных упаковок с чаем. Здесь одним из лидеров по предлагаемому ассортименту можно назвать лавку "Самовар". Ее владелец Максим Воробей (тоже, кстати, известный пермский гид. – Прим. автора) действительно наполняет магазин большим количеством самых разных чаев от пермских производителей. Есть здесь и иван-чай. Все оформлено оригинально, выглядит отлично и на вкус превосходно»,

– уверяет эксперт.

После чайной пожалуйте в гончарную и кожевенную лавки

В том же Ремесленном дворе на улице Пермской, где находится чайная лавка «Самовар», располагаются гончарная и кожевенные мастерские. В них туристы также смогут подобрать интересные сувениры.

«Мне очень нравятся сувениры от гончара Виталия Чернова, который делает, например, невероятно крутые кружки и наносит на них либо слово "Пермь", либо герб края, либо изображение медведя в жертвенной позе. А в кожевенной мастерской "Пермский период" можно подобрать вполне респектабельный подарок: например, ремень или кошелек с логотипом Перми или тем же медведем в жертвенной позе»,

– добавляет пермский экскурсовод.

Как понять пермяка?

Интеллектуалам (и не только) точно понравится классная, с юмором и прекрасно иллюстрированная книга «Пермский разговорник», выпущенная издательством «Сенатор». Как уверяют авторы сборника, это первый в истории Перми и России международный разговорник регионального языка.

Его читатель найдет в книге перевод на литературные русский и английский языки выражения, присущие пермскому сленгу и диалекту. Разговорник не просто украсит библиотеку, но и пригодится тем, кто планирует посетить Пермский край.