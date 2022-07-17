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2 часа назад

Названы три самых популярных направления этого лета у российских туристов

Inc-News

Больше половины россиян предпочли в этом году турецкие курорты. Исследование сервиса Travelata показало, что самым популярным направлением отдыха текущим летом для наших граждан стала Турция.

3 самых популярных направления этого лета у россиян
Фото: Inc-NewsInc-News

Около пятидесяти семи процентов всех бронирований билетов регистрируются именно на курорты этой страны. И это несмотря на то, что средний чек по сравнению с м сезоном подорожал заметно – со ста пяти тысяч до ста шестидесяти восьми тысяч рублей.

Второе место в рейтинге досталось российским курортам, расположенным в основном на черноморском побережье. Но в этом году и Каспийское моря, особенно в Дагестане, пользуется немалой популярностью.

В России предпочли отдохнуть около четверти граждан. При этом отмечается, что лидером среди отечественных курортов стал Адлер.Тройку самых популярных направлений этого лета замкнул Египет, где отдохнут примерно пять ртов от общего российского турпотока.

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