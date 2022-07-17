3 самых популярных направления этого лета у россиян

Больше половины россиян предпочли в этом году турецкие курорты. Исследование сервиса Travelata показало, что самым популярным направлением отдыха текущим летом для наших граждан стала Турция.

Около пятидесяти семи процентов всех бронирований билетов регистрируются именно на курорты этой страны. И это несмотря на то, что средний чек по сравнению с м сезоном подорожал заметно – со ста пяти тысяч до ста шестидесяти восьми тысяч рублей.

Второе место в рейтинге досталось российским курортам, расположенным в основном на черноморском побережье. Но в этом году и Каспийское моря, особенно в Дагестане, пользуется немалой популярностью.