Бортпроводник раскрыл опасность сна у окна в самолете

Ни для кого не секрет, что пассажиры самолетов часто стараются занять место у окна из-за живописного вида.

Фото: Pxhere Pxhere

Однако бортпроводники рассказали, что есть определенные места, которых лучше избегать, если вы надеетесь вздремнуть во время полета.

Так, стюард Томми Чимато отметил, что окна лучше избегать, потому что вы не можете быть уверены, было оно вымыто или нет, и вы не знаете, сколько людей прислонялись к нему для вас.

Но окна — не единственные грязные места , о которых следует помнить пассажирам. Член экипажа отметил, что сиденья также часто бывают грязными. Поэтому лучше не прислоняться к ним голыми участками тела.

"Не надевайте или старайтесь не носить шорты в самолете. Это то же самое, что и окно — никогда не знаешь, насколько оно будет чистым, поэтому, брюки спасут вас от микробов", — отметил он.