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41 минуту назад

В Санкт-Петербурге не станут вводить туристический сбор

ТК «Звезда»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников заявил, что сейчас вопрос о введении туристического или гостиничного сбора в городе не рассматривается.

В Санкт-Петербурге не станут вводить туристический сбор
Фото: Алексей Даничев, РИА НовостиАлексей Даничев, РИА Новости

«Подчеркну - вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается. Условия не те», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

При этом городские власти просят предоставить субъектам право вводить такой сбор с тем, чтобы при подходящих условиях была возможность оперативно принять решения.

«Это следует оставить на усмотрение региональных властей - все-таки разные везде условия, разная туристическая привлекательность», — написал вице-губернатор.

Он отметил, что власти Петербурга предлагали установить туристский сбор в размере 3% от стоимости размещения.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в российских отелях до конца года будут утверждены, а с 2023 года начнут действовать стандарты услуг «все включено».

Также предполагается, что среди требований к отелям будет наличие нескольких ресторанов, детских комнат с анимацией, подогреваемых бассейнов .

Новости путешествий,Зарина Догузова,Алексей Корабельников,Правительство Санкт-Петербурга,Ростуризм,
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