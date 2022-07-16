В Санкт-Петербурге не станут вводить туристический сбор

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников заявил, что сейчас вопрос о введении туристического или гостиничного сбора в городе не рассматривается.

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«Подчеркну - вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается. Условия не те», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

При этом городские власти просят предоставить субъектам право вводить такой сбор с тем, чтобы при подходящих условиях была возможность оперативно принять решения.

«Это следует оставить на усмотрение региональных властей - все-таки разные везде условия, разная туристическая привлекательность», — написал вице-губернатор.

Он отметил, что власти Петербурга предлагали установить туристский сбор в размере 3% от стоимости размещения.

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