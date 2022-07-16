Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

В Испании сотни людей погибают от экстремальной жары

Диана Товсепова

Последние несколько недель Западная Европа остается в тисках неумолимой жары, а в некоторых частях Португалии и Испании температура снова достигает 45 градусов по Цельсию.

Из-за экстремальной жары с 10 по 14 июля включительно в королевстве умерли 237 человек, по данным Института здоровья Карлоса III при Минздраве страны.

Это вторая волна жары в этом году в Испании. Первая длилась с 11 по 20 июня и унесла жизни 829 человек по всей стране. Тогда температура достигла пика в 44,5 градуса по Цельсию.

Прогнозируется, что жара продержится и на следующей неделе, и есть опасения, что число погибших возрастет, сообщило информационное агентство Синьхуа.

Власти рекомендуют гражданам людям пить много воды, воздерживаться от чрезмерных физических нагрузок и как можно больше оставаться в помещении.

Ранее мы писали о том, что российских туристов уже ждут в Риме.

Новости путешествий,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители