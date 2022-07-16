В Испании сотни людей погибают от экстремальной жары

Последние несколько недель Западная Европа остается в тисках неумолимой жары, а в некоторых частях Португалии и Испании температура снова достигает 45 градусов по Цельсию.

Из-за экстремальной жары с 10 по 14 июля включительно в королевстве умерли 237 человек, по данным Института здоровья Карлоса III при Минздраве страны.

Это вторая волна жары в этом году в Испании. Первая длилась с 11 по 20 июня и унесла жизни 829 человек по всей стране. Тогда температура достигла пика в 44,5 градуса по Цельсию.

Прогнозируется, что жара продержится и на следующей неделе, и есть опасения, что число погибших возрастет, сообщило информационное агентство Синьхуа.

Власти рекомендуют гражданам людям пить много воды, воздерживаться от чрезмерных физических нагрузок и как можно больше оставаться в помещении.