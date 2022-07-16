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1 час назад

Российских туристов ждут в Риме уже зимой

Даша Краснова

Поток туристов из России в столицу Италии может вырасти уже в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщил глава римского отделения ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi Джузеппе Рошоли.

Российских туристов ждут в Риме уже зимой
Фото: unsplashunsplash

По его словам, сейчас город принимает туристов в основном из США. Частые гости – путешественники из соседних европейских стран. Также в условиях пандемии большая доля бронирований местных гостиниц приходилась на самих итальянцев, которые стали чаще путешествовать внутри страны.

Но Джузеппе Рошоли ожидает, что уже к зиме число россиянв Риме увеличится.

«Мы все еще ждем полноценного открытия других рынков, таких как Россия. По моему мнению, российские туристы начнут возвращаться зимой или ближе к следующему высокому турсезону», – пояснил отельер.

При этом выход на доковидные показатели турпотока власти ожидают не раньше 2024 года.

До этого мы рассказывали, чем пугают острова в Италии.

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