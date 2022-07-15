Из Сочи в Турцию с 16 июля начинает ходить круизный лайнер

Из Сочи в Турцию в воскресенье отправляется первый морской круиз. В начале недели в сочинский морской порт прибыл лайнер Astoria Grande турецкой компании Miray Cruises. Судно, вмещающее почти 1400 пассажиров, выходит в недельный тур по восточной и южной частям Черного моря и Эгейскому морю с заходами в Трабзон, Стамбул и Чешме. Подробности сообщили в турфирме CruClub, куда Business FM позвонила под видом потенциального клиента:
— Там полноценный корабль морской: рестораны, тренажерный зал, бассейн, джакузи, театр, магазины, все это есть. Казино пока нет, не раньше октября появится там. В стоимость входит само проживание, питание на корабле, частично напитки. Не все напитки алкогольные входят, только, по-моему, за ужином идет. Экскурсии не включены. Чаевые в стоимость входят.
— А это новое судно?
— Нет, это не новое. Это бывший лайнер круизной компании «Аида», немецкая компания. Корабль 1996 года, но он прошел реновацию в 2021 году, и, по-моему, в 2019, две подряд у него было. Его «Аида» продала, купили российская компания наша совместно с турецкой компанией, вот они сделали проект. Массовые продажи только пошли. На сегодняшний момент кают достаточно много, но с каждым днем спрос все больше и больше.
Морские круизы из Сочи в Турцию будут востребованы среди россиян. Так считает основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов:
Дмитрий Арутюнов основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР
«Опыт этого лета показал, что очень востребованы оказались круизы по Волге. Обычно наши граждане не так активно их раскупали, большей частью путешествовали иностранцы — немцы, французы довольно-таки активно путешествовали по Волге из Питера до Астрахани практически. Но в этом году соответственно появились места и появились новые теплоходы в том числе, и наши граждане активно раскупили все места. Всем очень понравилось, я думаю, в следующем году все вернутся к этому виду. Но это речной, это немножко другой вариант отдыха. Круизы по морю из Сочи — вещь немножко такая хорошо забытая, но я думаю, она будет популярна, востребована. Потому что, во-первых, не так много у нас возможностей на круизных лайнерах кататься, потому что европейские круизные компании тоже не слишком охотно ждут россиян в Европе. Многие, я знаю, сейчас пользуются круизами в странах Ближнего Востока, там наши граждане, которые попробовали эти круизы, возвращаются с хорошими воспоминаниями и даже бронируют на следующий год. Ну и помимо того, что круиз — это отдельное путешествие, я думаю, что это будет еще интересно с точки зрения из Сочи добраться в Турцию и, возможно, провести еще неделю в Турции, уже потом вернуться обратно. Такое тоже бывает. Вариант — после круиза люди остаются еще на неделю, дней на 10 отдыхать в конечной точке своего маршрута».
На борту лайнера Astoria Grande принимаются карты платежной системы «Мир». Цены за недельный круиз начинаются от 88 тысяч рублей.