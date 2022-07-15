Из Сочи в Турцию с 16 июля начинает ходить круизный лайнер

«Опыт этого лета показал, что очень востребованы оказались круизы по Волге. Обычно наши граждане не так активно их раскупали, большей частью путешествовали иностранцы — немцы, французы довольно-таки активно путешествовали по Волге из Питера до Астрахани практически. Но в этом году соответственно появились места и появились новые теплоходы в том числе, и наши граждане активно раскупили все места. Всем очень понравилось, я думаю, в следующем году все вернутся к этому виду. Но это речной, это немножко другой вариант отдыха. Круизы по морю из Сочи — вещь немножко такая хорошо забытая, но я думаю, она будет популярна, востребована. Потому что, во-первых, не так много у нас возможностей на круизных лайнерах кататься, потому что европейские круизные компании тоже не слишком охотно ждут россиян в Европе. Многие, я знаю, сейчас пользуются круизами в странах Ближнего Востока, там наши граждане, которые попробовали эти круизы, возвращаются с хорошими воспоминаниями и даже бронируют на следующий год. Ну и помимо того, что круиз — это отдельное путешествие, я думаю, что это будет еще интересно с точки зрения из Сочи добраться в Турцию и, возможно, провести еще неделю в Турции, уже потом вернуться обратно. Такое тоже бывает. Вариант — после круиза люди остаются еще на неделю, дней на 10 отдыхать в конечной точке своего маршрута».