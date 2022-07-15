На курорты Черного моря сейчас лучше не ездить. Там появилась новая опасность

Российских граждан предостерегли от поездок на курорты Черного моря в ближайшее время. Там появилось сразу несколько новых опасностей, которые могут нанести вред здоворью отдыхающих. А сколько продлится такой период, пока даже непонятно, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, опасностей для отдыхающих на юге Краснодарского края сейчас сразу несколько. Во-первых, там недавно был сильный шторм и возникло донное течение. Из-за этого даже закрыли для купания все пляжи в Анапе. Впрочем, их открыли потом довольно быстро, но пока запрещено выходить в море на надувных кругах и матрасах.
Вторая же опасность является более серьезной и длительной. Синоптики предупреждают, что на юге России сейчас отмечается высокий индекс ультрафиолета. Так характеризуют степень опасности солнечного излучения.
Например, в Сочи днем 16 июля этот показатель будет на уровне восьми, а 17 июля составит семь. Все, что от семи и выше, специалисты называют высоким уровнем опасности. При таком солнце людям советуют по возможности вообще не находиться на солнце или же пользоваться сильными солнцезащитными средствами.
Причем, когда именно индекс ультрафиолета понизится на курортах, пока непонятно. Так что в ближайшее время туда лучше не ездить, поскольку такое солнце может нанести серьезный вред организму, даже если пользоваться всеми средствами защиты.