Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+30° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

На курорты Черного моря сейчас лучше не ездить. Там появилась новая опасность

Primpressиещё 1

Российских граждан предостерегли от поездок на курорты Черного моря в ближайшее время. Там появилось сразу несколько новых опасностей, которые могут нанести вред здоворью отдыхающих. А сколько продлится такой период, пока даже непонятно, сообщает PRIMPRESS.

На курорты Черного моря сейчас лучше не ездить. Там появилась новая опасность
Фото: PixabayPixabay

Как рассказали специалисты, опасностей для отдыхающих на юге Краснодарского края сейчас сразу несколько. Во-первых, там недавно был сильный шторм и возникло донное течение. Из-за этого даже закрыли для купания все пляжи в Анапе. Впрочем, их открыли потом довольно быстро, но пока запрещено выходить в море на надувных кругах и матрасах.

Вторая же опасность является более серьезной и длительной. Синоптики предупреждают, что на юге России сейчас отмечается высокий индекс ультрафиолета. Так характеризуют степень опасности солнечного излучения.

Например, в Сочи днем 16 июля этот показатель будет на уровне восьми, а 17 июля составит семь. Все, что от семи и выше, специалисты называют высоким уровнем опасности. При таком солнце людям советуют по возможности вообще не находиться на солнце или же пользоваться сильными солнцезащитными средствами.

Причем, когда именно индекс ультрафиолета понизится на курортах, пока непонятно. Так что в ближайшее время туда лучше не ездить, поскольку такое солнце может нанести серьезный вред организму, даже если пользоваться всеми средствами защиты.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители