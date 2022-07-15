На курорты Черного моря сейчас лучше не ездить. Там появилась новая опасность

Российских граждан предостерегли от поездок на курорты Черного моря в ближайшее время. Там появилось сразу несколько новых опасностей, которые могут нанести вред здоворью отдыхающих. А сколько продлится такой период, пока даже непонятно, сообщает PRIMPRESS.

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Как рассказали специалисты, опасностей для отдыхающих на юге Краснодарского края сейчас сразу несколько. Во-первых, там недавно был сильный шторм и возникло донное течение. Из-за этого даже закрыли для купания все пляжи в Анапе. Впрочем, их открыли потом довольно быстро, но пока запрещено выходить в море на надувных кругах и матрасах.

Вторая же опасность является более серьезной и длительной. Синоптики предупреждают, что на юге России сейчас отмечается высокий индекс ультрафиолета. Так характеризуют степень опасности солнечного излучения.

Например, в Сочи днем 16 июля этот показатель будет на уровне восьми, а 17 июля составит семь. Все, что от семи и выше, специалисты называют высоким уровнем опасности. При таком солнце людям советуют по возможности вообще не находиться на солнце или же пользоваться сильными солнцезащитными средствами.