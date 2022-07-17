Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

ТАСС, 17 июля. Самолеты, летевшие в Тюмень из Турции, Сочи и Санкт-Петербурга, в воскресенье ушли на запасной аэродром в Екатеринбург из-за тумана. Три из четырех самолетов уже отправились в пункт назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

"В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени на запасной аэродром в Кольцово сегодня утром прибыли четыре рейса. Это рейс из Антальи, рейс из Сочи, два рейса из Санкт-Петербурга. Три рейса уже отправились в пункт назначения, рейс TK-3972 находится в Кольцово", - сказали в пресс-службе.