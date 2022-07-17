Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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2 часа назад

В Екатеринбурге из-за тумана сели четыре летевших в Тюмень самолета

ТАССиещё 4

ТАСС, 17 июля. Самолеты, летевшие в Тюмень из Турции, Сочи и Санкт-Петербурга, в воскресенье ушли на запасной аэродром в Екатеринбург из-за тумана. Три из четырех самолетов уже отправились в пункт назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

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Фото: МослентаМослента

"В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени на запасной аэродром в Кольцово сегодня утром прибыли четыре рейса. Это рейс из Антальи, рейс из Сочи, два рейса из Санкт-Петербурга. Три рейса уже отправились в пункт назначения, рейс TK-3972 находится в Кольцово", - сказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, последний из перечисленных самолетов должен отправиться в аэропорт следования в 17:30.

Новости путешествий,Аэропорт Кольцово,
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