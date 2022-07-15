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2 часа назад

Израиль и Таиланд впервые попали в топ популярных направлений этого лета у россиян

Inc-News

Российские туристы несколько поменяли свои предпочтения на август. Согласно оценкам отечественных туроператоров, россияне почти на четверть увеличили число бронирований билетов на август в Израиль и Таиланд.

Израиль и Таиланд впервые попали в топ популярных направлений
Фото: Inc-NewsInc-News

В первой половине лета эти две страны в смысле интереса к себе со стороны граждан РФ значительно уступали Турцию, Египту, ОАЭ, Армении и Азербайджану. По прежнему на высоком уровне остается российский турпоток в Белоруссию, Узбекистан, Турцию и Киргизию. Во внутренних направлениях пятерка лидеров остается все той же – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград.

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