Перечень стран, в которых принимают карты "Мир", пополнился Южной Кореей, следует из размещенной информации на официальном сайте платежной системы "Мир".
Так, теперь в опубликованном на сайте платежной системы перечне государств, где для снятия денег в банкоматах и оплаты товаров и услуг можно использовать дебетовые и кредитные карты "Мир", включена Южная Корея.
Ранее в этот список вошли: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия и Абхазия.
Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 год. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).
Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".