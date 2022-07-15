Перечень стран, в которых принимают карты "Мир", пополнился Южной Кореей, следует из размещенной информации на официальном сайте платежной системы "Мир".

Так, теперь в опубликованном на сайте платежной системы перечне государств, где для снятия денег в банкоматах и оплаты товаров и услуг можно использовать дебетовые и кредитные карты "Мир", включена Южная Корея.

Ранее в этот список вошли: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия и Абхазия.

О создании карты "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 год. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).