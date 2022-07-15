Россияне получили еще одну возможность улететь в Европу

С 15 июля российские туристы могут выезжать в Финляндию через наземные пункты пропуска без обоснования причины поездки, а значит, у них появится еще один коридор для путешествий по Европе. Какова стоимость перелета из аэропорта Хельсинки до популярных курортов Средиземного моря?

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Например, в испанскую Малагу авиакомпания Finnair летает почти каждый день утром, днем и вечером. Билеты one way в экономклассе предлагаются за 240–400 евро. Бизнес-класс обойдется в 862 евро. Полет на Airbus A321 или A320 занимает 4,5 часа.

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Билет в Аликанте по безбагажному тарифу обойдется всего в 105 евро, полет с чемоданом – в 142. Время в пути – 4 часа 20 минут. В августе рейсы выполняются по средам, пятницам и воскресеньям.

Финский нацперевозчик летает прямыми рейсами и на Родос. С 11 по 17 июля в расписании стояло три вылета в неделю, с 18-го числа до 9 октября самолеты на греческий остров будут отправляться в ежедневном режиме, в 6 утра и в 15:50. Билет one way по безбагажному тарифу можно приобрести как минимум за 154 евро, перелет в оба конца обойдется от 302 евро. Дорога займет 3 часа 45 мин.

Рейсы на популярный ранее у российских туристов Крит авиакомпания выполняет по пятницам и воскресеньям до 23 октября, далее останется одна частота в неделю. Однако на сайте перевозчика не удалось обнаружить доступных билетов вплоть до осени.

В Париж из Хельсинки лететь всего 3 часа. По субботам выполняется пять прямых рейсов в аэропорт Шарля де Голля, из них три – на самолетах Finnair (в 07:30, 09:30 и в 16 часов) и два – Nordic Reg (в 12 и в 20 часов). Стоимость кресел у обеих авиакомпаний одинакова – 150 евро за билет в экономклассе. Тариф с багажом – от 180 евро. Перелет в бизнес-классе обойдется в 493 евро с ручной кладью и в 553 – с чемоданом. Финский нацперевозчик летает на Airbus A320, его дочерняя авиакомпания – на Embraer 190.

Судя по онлайн-табло аэропорта Вантаа, отсюда можно направиться и по другим туристическим направлениям – в Дубровник, на остров Кос, в Венецию.

Доехать из Санкт-Петербурга до Хельсинки туристы смогут, например, на автобусе Ecolines за 4900 руб., в дороге они проведут 8 часов 45 минут. Стоимость проезда Москва – Хельсинки 5600 руб.

Отметим, что россияне могут добраться из Москвы на греческие острова и стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний с двумя пересадками. Однако дорога будет длинной и недешевой. Перелет Turkish Airlines из Москвы в Афины со стыковкой в Стамбуле займет 7–7,5 часов. Цены на билеты round trip в августе начинаются от 200 тыс. руб. Другой вариант, выбираемый туристами (через Ереван), обойдется дешевле – от 75 тыс. руб., но перелет до греческой столицы займет от 9 до 19 часов. К этой сумме необходимо добавить стоимость внутреннего перелета из Афин до курорта. Например, Aegean Airlines доставит пассажиров из греческой столицы до Родоса за 17 тыс. руб., перелет до Крита на Sky Express стоит 11 тыс.