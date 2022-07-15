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15 часов назад

Более 5 тыс. человек пересекли сухопутную границу между Финляндией и РФ в день ее открытия

Газета.Ruиещё 9

15 июля 2022 года был снят запрет на пересечение сухопутных границ России, который ввели в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В этот день более 5 тыс. человек пересекли границу, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффа.

Более 5 тыс. человек пересекли границу между Финляндией и РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Около 60% от этого числа поехали в Финляндию, 40% решили посетить Россию. В Иматре границу пересекли около 500 человек, в Нуйямае около 1800, в Ваалимае около 3000.

Российские туристы закупаются в Финляндии продуктами и техникой.

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