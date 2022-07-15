Более 5 тыс. человек пересекли границу между Финляндией и РФ

15 июля 2022 года был снят запрет на пересечение сухопутных границ России, который ввели в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В этот день более 5 тыс. человек пересекли границу, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффа.