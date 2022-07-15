Какие аэропорты предлагают бесплатные экскурсии на пересадках

Довольно часто нам приходится путешествовать с длительными пересадками. Но совсем немногие туристы знают о том, что изматывающие часы можно проводить на бесплатных экскурсиях – так и время пройдет быстрее, и будет возможность немного познакомиться с другой страной.

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Подробнее об аэропортах, в которых действует такая услуга – в материале "Рамблера".

Аэропорт Стамбул им. Ататюрка

Чтобы отправиться на бесплатную экскурсию, вы должны быть пассажиром Turkish Airlines, иметь на руках паспорт и посадочный талон. Время пересадки – от 6 часов до суток. Вы можете выбрать любую из понравившихся экскурсий, которые стартуют с 8:30 до 16 часов. Во время пересадки вы сможете увидеть Голубую мечеть, дворец Топкапы, Галатскую башню, площадь Султанахмет и другие знаковые места Стамбула.

Доха, Международный аэропорт

Ваша пересадка должна длиться не менее пяти часов. Помимо стандартного набора документов нужно иметь визу (без визы россияне могут находиться в транзитной зоне трое суток, но пересекать ее запрещено). Каждый день проводится четыре экскурсии, самое раннее время отправления – 8 утра, самое позднее – 20 вечера. В ходе экскурсий можно посетить Музей исламского искусства, культурную деревню Катара, "Жемчужину Катара" и не только.

Сеул, Аэропорт Инчхон