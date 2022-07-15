Какие аэропорты предлагают бесплатные экскурсии на пересадках

Довольно часто нам приходится путешествовать с длительными пересадками. Но совсем немногие туристы знают о том, что изматывающие часы можно проводить на бесплатных экскурсиях – так и время пройдет быстрее, и будет возможность немного познакомиться с другой страной.
Подробнее об аэропортах, в которых действует такая услуга – в материале "Рамблера".
Чтобы отправиться на бесплатную экскурсию, вы должны быть пассажиром Turkish Airlines, иметь на руках паспорт и посадочный талон. Время пересадки – от 6 часов до суток. Вы можете выбрать любую из понравившихся экскурсий, которые стартуют с 8:30 до 16 часов. Во время пересадки вы сможете увидеть Голубую мечеть, дворец Топкапы, Галатскую башню, площадь Султанахмет и другие знаковые места Стамбула.
Ваша пересадка должна длиться не менее пяти часов. Помимо стандартного набора документов нужно иметь визу (без визы россияне могут находиться в транзитной зоне трое суток, но пересекать ее запрещено). Каждый день проводится четыре экскурсии, самое раннее время отправления – 8 утра, самое позднее – 20 вечера. В ходе экскурсий можно посетить Музей исламского искусства, культурную деревню Катара, "Жемчужину Катара" и не только.
Чтобы попасть на экскурсию, ваша пересадка должна длиться не менее трех часов. Виза для граждан РФ не нужна, если вы планируете находиться в Южной Корее менее 60 дней. Здесь, чтобы скрасить досуг, придется сделать небольшой взнос в размере $10. Существует несколько разных туров продолжительностью от одного до пяти часов. Туристам на пересадках показывают дворец Кёнбоккун, мост Инчхон, рынок Шинпо, храм Хэдон Ёнгунса и другие достопримечательности.