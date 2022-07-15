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1 час назад

Россиянам напомнили правила возвращения из-за границы

Lenta.ruиещё 3

Россиянам, возвращающимся из-за рубежа, по-прежнему нужно сдавать ПЦР, если у них нет сертификата о вакцинации. О действующих правилах напомнили в Роспотребнадзоре, пишет ТАСС.

Россиянам напомнили правила возвращения из-за границы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесённом заболевании, остаются без изменений», — говорится в сообщении.

Прилетающим на родину непривитым россиянам по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а также в течение трех дней после прибытия сдавать ПЦР-тест. Имеющим сертификат о вакцинации или перенесенной болезни анализ не требуется.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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