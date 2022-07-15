Нудистов в Сочи будут штрафовать

Туристов, отдыхающих без одежды на пляжах в Сочи, будут штрафовать за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР) в пятницу, 15 июля.
— Виновников будут наказывать в соответствии со статьей 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ: это влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, — говорится в сообщении.
На данный момент в Сочи нет пляжей для нудистов. Тем не менее в прибрежных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов часто встречают голых туристов.