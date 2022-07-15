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26 минут назад

В Кронштадте могут закрыть въезд автобусам с туристами в исторический центр города

runews24.ru

Запретить въезд туристическим автобусам в исторический центр города предложил глава администрации Кронштадта Олег Довганюк.

В Кронштадте могут закрыть въезд в исторический центр города для туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Он отметил, что автобусы с туристами, которые ездят от памятника к памятнику мешают комфорту местных жителей.

В связи с этим он предлагает навести порядок в этой сфере и, возможно, ввести какие-то ограничения. Довганюк предлагает туристам ходить пешком. По его словам, на небольшой территории это даже полезно. Глава Кронштадта привел несколько примеров городов, где к определенным местам добраться можно только пешком.

Довганюк отметил, что в Печорах Псковской области и в Плесе Ивановской области существуют определенные ограничения на въезд как для туристических автобусов, так и для туристов на личном транспорте.

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