В Кронштадте могут закрыть въезд в исторический центр города для туристов

Запретить въезд туристическим автобусам в исторический центр города предложил глава администрации Кронштадта Олег Довганюк.

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Он отметил, что автобусы с туристами, которые ездят от памятника к памятнику мешают комфорту местных жителей.

В связи с этим он предлагает навести порядок в этой сфере и, возможно, ввести какие-то ограничения. Довганюк предлагает туристам ходить пешком. По его словам, на небольшой территории это даже полезно. Глава Кронштадта привел несколько примеров городов, где к определенным местам добраться можно только пешком.