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9 минут назад

Турист провел 18 часов в открытом море, держась за мячик

Газета.Ru

Мужчина в Греции выжил после того, как 18 часов провел в открытом море, пишет LADBible.

Турист провел 18 часов в открытом море, держась за мячик
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Все это время он держался за мяч. Туриста по имени Иван унесло в море сильным течением у берегов Греции. Друзья мужчины подняли тревогу и вызвали спасателей, но тот уже исчез из поля зрения. Находясь в воде, турист заметил, что к нему подплыл маленький мячик, за который он и ухватился.

18 часов Иван оставался на плаву, держась за мяч, пока его не нашли спасатели, обследовавшие территорию на самолете. Позже выяснилось, что мячик принадлежит двум маленьким братьям, а игрушку унесло приливом 30 июня. По совпадению, мать мальчиков, потерявших мяч, увидела его по местному телевидению во время репортажа о спасении Ивана. Сам турист пока не дал комментарии, но мэр города, в котором отдыхал Иван, поблагодарила всех, кто оказал помощь.

"Спасибо порту, врачам, военно-воздушным силам, греческой полиции, рыбакам, спасателям и волонтерам", - прокомментировала она.

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