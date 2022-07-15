Житель Канска на велосипеде съездил «отдохнуть» на Алтай

Житель Красноярского края Виталий Вебер из Канска решил доехать до Алтая на велосипеде. Свой путь путешественник начал 2 июня. В путешествие с собой Виталий взял палатку, спальный мешок, запас вещей с едой, техника, фонарь и т.д.

На данный момент житель Канска уже возвращается домой. Сейчас он находится в Новосибирской области. В день Виталию приходится проезжать около двух сотен километров. О своем путешествии он рассказывает в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Там же он выкладывает фотографии прекрасных сибирских пейзажей.