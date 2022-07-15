Летний поезд запустили между Минском и Петербургом

Поезд из Минска прибывает на Витебский вокзал Петербурга в комфортное для туристов утреннее время – 9:20. Обратно в белорусскую столицу можно уехать не менее комфортно – в 20:40 по воскресеньям. Так дополнительный состав будет курсировать каждую неделю до конца лета. Все лучшее для туристов. Поезд будет каждую неделю прибывать в один из исторических районов города на Неве – на старейший железнодорожный вокзал России. Там в 1837 году была запущена первая в стране ветка железной дороги, связавшая Петербург и Царское село (нынешний город Пушкин). Белорусские туристы смогут полюбоваться его зданием в стиле модерн, открытым в начале прошлого века. Перевозчик напоминает, что между Петербургом и Минском можно ездить по проездным документам, причем как для индивидуальных пассажиров, так и для организованных групп. Последним предоставляется скидка до 30% от общей стоимости проезда.