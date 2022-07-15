Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

Летний поезд запустили между Минском и Петербургом

Мир24

Из Минска в Петербург. Между городами теперь ходит дополнительный поезд. Расписание составлено так, чтобы туристам из Беларуси было комфортно отправляться в трехдневное путешествие по городу на Неве, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Захаров.

Летний поезд запустили между Минском и Петербургом
Фото:  Мир24 Мир24

Поезд из Минска прибывает на Витебский вокзал Петербурга в комфортное для туристов утреннее время – 9:20. Обратно в белорусскую столицу можно уехать не менее комфортно – в 20:40 по воскресеньям. Так дополнительный состав будет курсировать каждую неделю до конца лета. Все лучшее для туристов. Поезд будет каждую неделю прибывать в один из исторических районов города на Неве – на старейший железнодорожный вокзал России. Там в 1837 году была запущена первая в стране ветка железной дороги, связавшая Петербург и Царское село (нынешний город Пушкин). Белорусские туристы смогут полюбоваться его зданием в стиле модерн, открытым в начале прошлого века. Перевозчик напоминает, что между Петербургом и Минском можно ездить по проездным документам, причем как для индивидуальных пассажиров, так и для организованных групп. Последним предоставляется скидка до 30% от общей стоимости проезда.

Новости путешествий,Андрей Захаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители