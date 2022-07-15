Эксперты рассказали о предпочтениях россиян на отдыхе

Эксперты рассказали, чем предпочитают заниматься россияне в путешествиях. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Туту.ру.

Популярным вариантом развлечения среди опрошенных оказался отдых на пляже. Его предпочитают выбирать 24% путешественников из РФ. Второй наиболее популярный вид досуга у туристов – самостоятельное изучение местности. Третья часть респондентов предпочитает организованные экскурсии на отдыхе. 4% опрошенных посещают фестивали, то же количество предпочитают пробовать блюда местной кухни.

По данным исследования, жители России также не прочь уделить время экстремальным видам спорта и горному туризму. В походы регулярно отправляется каждый 10 турист. Однако оказались и те, кто не против поработать на отдыхе. Время за выполнением профессиональных задач проводят 2% опрошенных.