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2 часа назад

Цены на полеты в Европе снова взлетят

Lenta.ru

Стоимость авиабилетов в Европе вырастет к концу 2022 года на 21 процент. Об этом пишет L'Echo со ссылкой на прогноз страховой компании Allianz.

Цены на полеты в Европе снова взлетят
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из-за забастовок, подорожания топлива и нехватки обслуживающего персонала европейские авиакомпании снова вынуждены повышать цены на перелеты. Как заявили в страховой группе, отмена рейсов и удорожание авиабилетов являются единственным условием для выживания перевозчиков на рынке.

Так, убытки европейских авиакомпаний оцениваются почти в 9,7 миллиарда долларов (565 миллиарда рублей). Около 25 процентов оборота уходит на оплату труда, что является главной причиной низкой рентабельности (при среднемировом показателе 19 процентов).

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