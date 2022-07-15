Цены на полеты в Европе снова взлетят

Стоимость авиабилетов в Европе вырастет к концу 2022 года на 21 процент. Об этом пишет L'Echo со ссылкой на прогноз страховой компании Allianz.

Из-за забастовок, подорожания топлива и нехватки обслуживающего персонала европейские авиакомпании снова вынуждены повышать цены на перелеты. Как заявили в страховой группе, отмена рейсов и удорожание авиабилетов являются единственным условием для выживания перевозчиков на рынке.