Россияне получат возврат за билеты на самолет

Росавиация продлила срок запрета на полеты в аэропорты, находящиеся на юге России. Граждане в свою очередь смогут получить возврат за уже купленные билеты.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«До 24 июля закрытыми для полетов останутся Симферополь, Белгород, Анапа, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Геленджик и другие города»,

– пишет Primepress.ru.

Получить выплаты можно будет уже с 18 июля. Гражданин должен обратиться в свою авиакомпанию и подать заявление.