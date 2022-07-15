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24 минуты назад

Медовый месяц в Турции обернулся сильнейшим отравлением

Даша Краснова

Отдых в дорогом отеле Турции Delphin Imperial Resort в Ларе обернулся для четырех членов семьи сильнейшим отравлением. Об этом сообщает Daily Star.

Медовый месяц в Турции обернулся сильнейшим отравлением
Фото: unsplashunsplash

Британцы с двумя детьми заплатили за поездку четыре тысячи фунтов стерлингов (280 тысяч рублей). В путешествии они планировали отметить медовый месяц. Но уже на второй день дети пары почувствовали себя плохо.

Сильнее всего симптомы отравления проявились у пятилетнего сына. У мальчика подскочила температура, начались галлюцинации, рвота и диарея. Ребенка доставили в больницу, где врачи онаружили серьезную бактериальную инфекцию.

Через несколько дней похожие симптомы обнаружились у его родителей. Мать мальчика предполагает, что отравление могло возникнуть из-за некачественной еды в ресторане или воды в бассейне отеля. Но никаких доказательств, которые можно было бы предъявить администрации гостиницы, у нее нет.

СМИ сообщает, что с подобными жалобами к отельному врачу обращались еще три семьи.

До этого мы рассказывали, почему россияне массово перестали летать в Турцию.

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