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1 час назад

Финляндия ждет российских туристов уже с 15 июля

Inc-News

С сегодняшнего дня россияне могут спокойно посещать соседнюю страну.

Финляндия ждет российских туристов уже с 15 июля
Фото:  Inc-News Inc-News

С 15 июля 2022 года все запреты на поездку в Финляндию для россиян официально отменены.Российские власти убрали все коронавирусные ограничения, к тому же и соседняя страна открыла границу для нас.

По сообщениям местных СМИ, финские предприниматели настолько затосковали без российских туристов, что владельцы некоторых магазинов даже готовы принимать оплату в рублях. Издавна приграничные районы хорошо зарабатывали на туристах из России, которые отдыхали весело и широко, а на покупки денег не жалели. После закрытия российско-финской границы местный бизнес нес колоссальные убытки.

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