В Крыму отмечается обвал турпотока на 40% в июне

В расчёт брались только отели, частный сектор не учитывался.

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Количество отдыхающих в Крыму снизилось в июне на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

В расчётах не учитывался частный сектор, только объекты массового размещения. В них в июне были зарегистрированы 815 тысяч отдыхающих.