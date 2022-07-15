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1 час назад

В Крыму отмечается обвал турпотока на 40% в июне

runews24.ru

В расчёт брались только отели, частный сектор не учитывался.

В Крыму отмечается обвал турпотока на 40% в июне
Фото:  runews24.ru runews24.ru

Количество отдыхающих в Крыму снизилось в июне на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

В расчётах не учитывался частный сектор, только объекты массового размещения. В них в июне были зарегистрированы 815 тысяч отдыхающих.

Аксёнов отметил, что уже в следующем году Крым станет транзитным регионом для отдыха в Херсонской области и Запорожье. Логистика турпотока в связи с этим изменится.

Новости путешествий,Сергей Аксенов,
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