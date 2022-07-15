В Крыму отмечается обвал турпотока на 40% в июне

В расчёт брались только отели, частный сектор не учитывался.
Количество отдыхающих в Крыму снизилось в июне на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.
В расчётах не учитывался частный сектор, только объекты массового размещения. В них в июне были зарегистрированы 815 тысяч отдыхающих.
Аксёнов отметил, что уже в следующем году Крым станет транзитным регионом для отдыха в Херсонской области и Запорожье. Логистика турпотока в связи с этим изменится.