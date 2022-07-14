Пара дебоширов превратила «в ад» поездку туристов

Пара дебоширов из Британии превратила «в ад» поездку туристов из Ливерпуля на курорт Тенерифе. Об этом сообщает The Olive Press.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По сведениям издания, рейс выполняла авиакомпания Easyjet. Отмечается, что двое путешественников купили в дьюти-фри алкогольные напитки и начали распивать их на борту, несмотря на просьбы бортпроводников не делать этого.

Сообщается, что, выпив, путешественники стали докучать остальным пассажирам. По словам одного из очевидцев, это был «полет в аду».

В частности, дебоширы постоянно курили в туалете, из-за чего стюардессам пришлось закрыть уборную. Из-за этого один из туристов не смог добежать до туалета и справил нужду прямо в кресло.

В публикации говорится, что командир воздушного судна из-за происходящего был вынужден совершить экстренную посадку в Лиссабоне.