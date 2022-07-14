Бесплатный курорт в Ереване: горожане спасаются в Соленом озере

В Ереване жара под 40. Освежаться в искусственных водоемах и фонтанах запрещено. Но в армянской столице есть место, где можно не просто плескаться, но и поправить здоровье, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.

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Соленый пруд ереванцы в шутку называют «Мертвым морем». Образовалось оно в 1970-х в результате работ Гипсового комбината, который находится неподалеку. С тех пор это любимое место ереванцев и гостей столицы.

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В небольшом водоеме концентрация соли около 30%. Вода выталкивает на поверхность, так что он безопасен для тех, кто не умеет плавать. На дне целебная грязь. Отдыхающие наносят ее на тело и верят, что она помогает при болезнях суставов, подагре и радикулите.

«Друзья привезли нас сюда, рассказали, что здесь целебная соленая вода, привезли родителей мужа, чтобы ноги подлечить», – делится жительница Санкт-Петербурга Анна Кузьмина.

Любители поплавать идут к озеру побольше. Природа как будто сама позаботилась обо всех этапах спа-процедур. Рядом в камышах – небольшой водопад с пресной водой, где можно ополоснуться после соляных ванн.

«На срезах скал видны соляные отложения, наличие камышей говорит о том, что здесь везде вода, она впадает в озеро, а пониже ручейками вытекает из него. Я сюда с прошлого года хожу, восстанавливаюсь после инсульта», – говорит житель Еревана Мушег Гмоян.

Благоустраивают территорию отдыхающие сами и не разрешают устраивать пикники. По их просьбе префектура установила скамейки и мусорные баки. Но этого явно не достаточно.

«Это общественное место, куда каждый может прийти бесплатно. Мне это очень нравится. Если бы это место купил какой-нибудь предприниматель, построил здесь спа-центр, возможно, многим такой отдых стал бы не по карману. Соленое озеро должно оставаться бесплатным, но чистым и благоустроенным», – убежден житель Нидерландов Тон Пост.