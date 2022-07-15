РЖД запустят туристический маршрут из Нижнего Новгорода

РЖД с середины июля запускают новый турмаршрут между Нижним Новгородом и Городцом. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«С 15 июля будет доступен новый совмещенный туристический маршрут, билет на который можно оформить единой покупкой, — рассказали в пресс-службе холдинга. — Одной из составляющих нового маршрута станет скоростное судно "Валдай" сообщением Нижний Новгород — Городец».

Отмечается, что корабли будут отправляться от нижегородского причала номер восемь трижды в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям в 9:00 и прибывать обратно в 14:15. В программу включена экскурсия «Музей под открытым небом».