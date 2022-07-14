В Финляндии рассказали о всплеске спроса на визы от россиян

В первое полугодие 2022 года финские диппредставительства в России рассмотрели 59 тыс. 152 заявления на туристические визы от российских граждан, это в несколько раз больше, чем за весь прошлый год, заявили в МИД Финляндии.

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«За первое полугодие было рассмотрено 59 152 заявления на туристическую визу, что в 8,3 раза больше чем за весь 2021 год», – цитирует сообщение финского МИД РИА «Новости».

Там добавили, что лидером стало генконсульство в Петербурге. Там рассмотрели в 10 раз больше заявлений, чем за весь 2021 год – 49 тыс. В 2021 же году рассмотрели всего 3 тыс. 268 заявок.

В посольстве Финляндии в Москве рассмотрели 4 тыс. 853 заявления (1 тыс. 673 в 2021 году), в Петрозаводске 4 тыс. 325 (2 тыс. 22 годом ранее), в Мурманске 974 (112).