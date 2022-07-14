Зачем москвичи стали уезжать на выходные в Сочи

Несмотря на долгий перелет из Москвы в Сочи, турпоток вырос на 15-25 %. Такую закономерность обнаружили в ассоциации туроператоров России и попытались найти этому объяснение.

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«В пользу Сочи как направления «выходного дня» сейчас работает ограниченная авиадоступность как отечественных курортных направлений, так и зарубежных», – сообщает АТОР.

Отмечается, с Сочи может конкурировать сейчас только Турция, но отдых там обойдется дороже. Раньше туристы могли вместо Сочи полететь в Крым или Геленджик, но на всех черноморских курортах не работают аэропорты из-за спецоперации, а Сочи – исключение, этим и привлекает внимание туристов, отмечают туроператоры.

Отели в летнем сезоне 2022 года в Сочи не переполнены, можно выбрать свободный номер любой категории, цены в этом году от 4180 рублей за две ночи на двоих.