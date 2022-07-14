Куда россияне отправились бы по бесплатной путевке

Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос 1500 человек из 53 регионов России, задав им вопрос, куда бы они отправились в путешествие, если бы им оплатили двухнедельный отпуск.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

46 процентов выбрали бы поездку по России. Дальнее зарубежье, в Европу или «куда-нибудь за границу» в качестве направления для отпуска назвали 25% респондентов. Лишь четыре процента отправились бы в ближнее зарубежье.

Подавляющее большинство людей в возрасте от 18 до 45 лет хотели бы поехать на природу – на море или в горы. При этом 29% всех опрошенных предпочли бы отдых на даче или в деревне, а 19% – в санаториях или пансионатах. 12% по неизвестным причинам заявили, что отказались бы от путевки и остались бы дома.

По внутренним направлениям тройка лидеров выглядит следующим образом: курорты Краснодарского края (11%), Крым (10%), озеро Байкал (5%). Первое место среди заграничных курортов ожидаемо занимает Турция (6%), следом идут Мальдивы и ОАЭ (у обоих по 2%).

20% респондентов заявили, что планируют пойти в отпуск в этом году и проводить его будут не дома. Из них 11% отправились бы в путешествие на машине, 6% – поездом, а 4% – самолетом.