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1 час назад

Россия и Абхазия обсуждают возобновление авиасообщения

TourDom

Глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр экономики Абхазии Кристина Озган провели рабочую встречу в Москве. На ней, в частности, обсуждалось восстановление авиасообщения между странами. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Россия и Абхазия обсуждают возобновление авиасообщения
Фото: TourDomTourDom

Отмечается, что в беседе также принимали участие представители министерства транспорта РФ и Росавиации.

Абхазская сторона отчиталась о ходе реконструкции аэропорта Сухума. На данный момент подготовлена вся проектная документация и определен источник инвестиций в проект. Параллельно авиационные власти работают над необходимой для запуска международных рейсов в республику документацией.

Кроме того, в рамках восстановления авиасообщения с Россией в Абхазии ведется подготовка и сопутствующей инфраструктуры: расширение гостиничного сектора, модернизация системы общепита и городских инженерных коммуникаций. «Кластерное развитие позволит не только предоставить качественный туристический сервис, но и повысит уровень жизни», – подчеркнула Кристина Озган.

В свою очередь, Максим Решетников также отметил, что запуск рейсов между Россией и Абхазией станет бустером для туристического развития республики и логичным решением с учетом нынешней геополитической ситуации. На данный момент решаются технические вопросы по организации рейсов российских авиакомпаний в Сухум.

Новости путешествий,Максим Решетников,Минтранс РФ,Минэкономразвития,Росавиация,
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