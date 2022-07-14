Россия и Абхазия обсуждают возобновление авиасообщения

Глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр экономики Абхазии Кристина Озган провели рабочую встречу в Москве. На ней, в частности, обсуждалось восстановление авиасообщения между странами. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

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Отмечается, что в беседе также принимали участие представители министерства транспорта РФ и Росавиации.

Абхазская сторона отчиталась о ходе реконструкции аэропорта Сухума. На данный момент подготовлена вся проектная документация и определен источник инвестиций в проект. Параллельно авиационные власти работают над необходимой для запуска международных рейсов в республику документацией.

Кроме того, в рамках восстановления авиасообщения с Россией в Абхазии ведется подготовка и сопутствующей инфраструктуры: расширение гостиничного сектора, модернизация системы общепита и городских инженерных коммуникаций. «Кластерное развитие позволит не только предоставить качественный туристический сервис, но и повысит уровень жизни», – подчеркнула Кристина Озган.