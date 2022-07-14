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1 час назад

Россиянам предложили бюджетную альтернативу отдыху в ОАЭ

Lenta.ru

Российским туристам предложили бюджетную альтернативу отдыху в ОАЭ — туроператоры запустили полетные программы в Бахрейн совместно с авиакомпанией Gulf Air от 41 тысячи рублей. Об этом сообщает RATA-News.

Россиянам предложили бюджетную альтернативу ОАЭ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что с 10 июля авиаперевозчик увеличил количество регулярных рейсов между Россией и Бахрейном до пяти раз в неделю. Руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова рассказала, что россиянам до сих пор предлагали пакетные туры в арабскую страну на регулярных рейсах по обычным тарифам, теперь путевки начали формироваться на базе выкупленных у Gulf Air блоков мест, что позволило снизить стоимость всего турпакета.

По словам начальника отдела продаж туристической компании «Содис» Ирины Мануильской, Бахрейн выбирают те отдыхающие, которые уже, например, досконально изучили ОАЭ и хотят увидеть что-то новое.

«Бахрейн — совсем другой масштаб, маленькая страна, очень спокойная. Отелей немного, но "пятерки" очень качественные, при этом дешевле эмиратских», — добавила она.

Что касается стоимости отдыха, туры на курорты страны можно приобрести в среднем от 41 тысячи рублей на человека при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле на базе завтраков. Для въезда в страну россиянам нужен только загранпаспорт и виза, которая оформляется онлайн или в аэропорту по прибытии, ее стоимость — 15 долларов (877 рублей).

Новости путешествий,Марина Макаркова,
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