Почему россияне массово перестали летать в Турцию

Специалисты отмечают, что в июне 2022 года спрос на туристические путевки в Турцию упал среди россиян на 50 и более процентов, об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России.
«Так, по данным губернатора Антальи, в июне 2022 года на курорты этой провинции приехали 417 874 туриста из РФ. Это на 52% меньше, чем в июне 2019 года (865 тыс.). Курорты провинции Мугла (Эгейское побережье) в июне 2022 года посетили 73 950 россиян (спад в -59,4% по сравнению с июнем 2019 года, когда из России туда приехали 182 186 туристов)», – говорится на сайте АТОР.
Считается, что основной причиной такого упадка являются трудности с авиаперелетами. Если несколько лет назад в Турцию летали самолеты из 50 городов России, то теперь лишь из 17. В связи с этим и цены на билеты заметно возросли, что не может способствовать увеличению потока туристов.
Ранее мы писали, что эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и на юге России.