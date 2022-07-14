Почему россияне массово перестали летать в Турцию

«Так, по данным губернатора Антальи, в июне 2022 года на курорты этой провинции приехали 417 874 туриста из РФ. Это на 52% меньше, чем в июне 2019 года (865 тыс.). Курорты провинции Мугла (Эгейское побережье) в июне 2022 года посетили 73 950 россиян (спад в -59,4% по сравнению с июнем 2019 года, когда из России туда приехали 182 186 туристов)», – говорится на сайте АТОР.